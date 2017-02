Organizações locais recebem orientações e suporte para inscrição de projetos no Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 14 de fevereiro, 2017 - 17h57 - Pará

Com o objetivo de orientar as instituições na melhor execução de propostas para o desenvolvimento sustentável da comunidade, a Alcoa realizou em Juruti, município do oeste paraense onde opera sua mina de bauxita, uma Oficina de Capacitação à Elaboração de Projetos Comunitários. No treinamento, foi apresentado o passo a passo para a elaboração de projetos sociais seguindo os requisitos do Instituto Alcoa, que receberá até o dia 3 de março inscrições para o Programa de Apoio a Projetos Locais do edital 2017.

“Esperamos ter um maior número de projetos sustentáveis que atendam às necessidades de nossas comunidades. Aproveitamos este momento para colocar à disposição da comunidade o apoio voluntário dos funcionários da empresa, que podem ajudar no preenchimento e posterior acompanhamento dos projetos apresentados e aprovados”, informa Anne Hamoy, analista de Relações Comunitárias da Alcoa Juruti.

Maria Odelane Batista, professora da Escola de Educação Infantil Criança Feliz, elogiou a iniciativa da Alcoa. “Será de grande valia para a nossa instituição porque temos sonhado com uma brinquedoteca e biblioteca na escola, e agora chegou a grande oportunidade”, disse. “Outro ponto bem importante é a ajuda de voluntários da Alcoa. Será muito bom ter o apoio de pessoas que podem somar com ideias e nos ajudar na construção da proposta para que possamos melhorar o desenvolvimento e aprendizagem de nossas crianças”, completa.

O diretor da escola municipal Maria Saúde Pinheiro Cunha, Ocktieno Santarém, também está otimista. “Os projetos que desenvolvemos na escola contemplam toda comunidade escolar, principalmente os alunos. Vamos trabalhar em cima de um projeto para submeter logo à avaliação do Programa do Instituto Alcoa”, disse.

Serviço

As inscrições para o Programa de Apoio a Projetos Locais, do Instituto Alcoa, seguem até o dia 3 de março. Podem participar organizações da sociedade civil e do setor público que estejam formalmente constituídas há pelo menos três anos e atuem nas comunidades onde a Alcoa está presente, e com iniciativas nas seguintes áreas: educação; geração de renda e empreendedorismo; saúde; meio ambiente; governança e segurança. Para obter mais informações acesse https://institutoalcoa.sponsor.com.