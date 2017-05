TEMÁTICO - Produções do renomado cineasta japonês serão apresentadas no Sesc a partir de hoje

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

O Serviço Social do Comércio (Sesc) em Santarém dá um presente para quem é fã de filmes de ação japoneses. Todas as segundas-feiras os clássicos filmes sobre samurais de Akira Kurosawa, um dos cineastas mais importantes do Japão, serão exibidos gratuitamente, sempre às 18h30. A mostra de filmes "Akira Kurosawa" vai apresentar as obras relevantes da trajetória do cineasta, considerado um dos mais importantes e influentes da história do cinema.