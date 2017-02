Daniel Sobralense deixou o jogo contra o São Francisco lesionado e desfalca contra o Águia. Fernando Lombardi segue em tratamento

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 14h48 - Parazão

A lista de inquilinos no Departamento Médico do Paysandu segue aumentando. O novo desfalque é o meia Daniel Sobralense, que foi titular nos dois últimos jogos do Bicola, mas, contra o São Francisco, acabou sendo substituído com dores na coxa direita. Ele não enfrentará o Águia, às 16h deste sábado (18), no Mangueirão, em Belém.

Além de Sobralense, que deve ter a vaga reocupada por Diogo Oliveira, o técnico Marcelo Chamusca continua sem poder escalar o zagueiro Fernando Lombardi, em tratamento de dores na região lombar, e o volante Augusto Recife, que está fora por conta de uma entorse grau 1 no joelho direito.

Por outro lado, o Bicola terá o retorno do volante Rodrigo Andrade, que fez o gol do Paysandu na derrota por 2 a 1 para o Remo, mas acabou sendo expulso na mesma partida. Ele, porém, terá de reconquistar sua posição,representada na última partida por Ricardo Capanema.

O time que enfrentará o Azulão, portanto, deve ter: Emerson; Ayrton, Pablo, Gilvan e Wilian Simões; Ricardo Capanema (Rodrigo Andrade), Wesley e Diogo Oliveira; Leandro Carvalho, Bérgson e Alfredo. Veja abaixo a lista completa!

Goleiros: Emerson e Marcão

Laterais: Ayrton, Wilian Simões e Andrelino

Zagueiros: Gilvan, Pablo e Perema

Volantes: Wesley, Ricardo Capanema, Rodrigo Andrade, Jhonnatan e Juninho

Meias: Aslen Kevin, Diogo Oliveira e Samuel

Atacantes: Alfredo, Bérgson, Leandro Carvalho, Leandro Cearense e Willkerson