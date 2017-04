MÚSICA: Artista manda sua mensagem no CD “Em cada verso um contra-ataque”

25 de abril, 2017

A cantora Aíla abre hoje, em Belém, a turnê de seu trabalho mais recente, o CD “Em cada verso um contra-ataque”, que vai passar também por Salvador e Rio de Janeiro. O show no Teatro Margarida Schivasappa, a partir das 20h, terá participações especiais de Dona Onete e Pelé do Manifesto. A turnê vai originar um vídeo-documentário com trechos de shows, relatos de viagem, entrevistas, rotina de ensaios e a relação da cantora com cada uma das regiões visitadas e que será lançado no segundo semestre deste ano.

“Em Cada Verso Um Contra-Ataque” é o segundo álbum da carreira da artista, que reúne composições de Aíla, uma inédita de Chico César, faixas em parceria com Dona Onete e Roberta Carvalho, além de canções de Siba, César Lacerda e Carlos Posada.