Alegação do time marabaense é o péssimo estado gramado do Zinho Oliveira

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 18h22 - Parazão

O Águia protocolou ao Departamento de Competições da FPF (Federação Paraense de Futebol) a alteração do local da partida contra o Paysandu, pela quinta rodada do campeonato paraense. A partida seria no Zinho Oliveira, em Marabá, mas passou para o Mangueirão, em Belém.

A alegação da diretoria do Azulão foi que o gramado do Zinho Oliveira não está em condições de receber uma partida oficial de futebol.

A FPF acatou o pedido e confirmou o confronto para as 16h deste sábado (18), no Mangueirão, com transmissão lance a lance pelo Portal ORM News.