Partida será realizada no Mangueirão, em Belém, às 16h deste sábado (18)

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 17h17 - Parazão

Quarto colocado do grupo A2, com duas derrotas, um empate e uma vitória, o Águia enfrentou cerca de 10 horas de viagem de Marabá a Belém para ser o mandante do jogo contra o Paysandu, por conta da alteração do local da partida do Zinho Oliveira para o Mangueirão, e ainda veio com problemas na escalação.

O técnico João Galvão não poderá contar com o zagueiro Bernardo - cria da base do Paysandu e autor do gol do Azulão no empate em 1 a 1 com o Pinheirense na última rodada -, suspenso por ter sido expulso contra o General da Vila. O provável substituto é Roberto, que já atuou no campeonato paraense pelo Gavião Kyikatejê e pelo Santa Cruz de Cuiarana.

Além disso, os últimos treinamentos do Azulão demonstraram dúvidas de João Galvão em duas posições: a lateral direita vem sendo ocupada por Carlos Eduardo mas pode ter a estreia do garoto Matheus Marituba, de apenas 19 anos; no ataque, Vinícius pode ceder espaço para o experiente Cléo.

A partida entre Águia e Paysandu está marcada para as 16h deste sábado (18), no Mangueirão, em Belém, com transmissão lance a lance pelo Portal ORM News.