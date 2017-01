BOLONHA: Sistema poderia entrar em colapso se sua recomposição não fosse realizada

Por: Da Redação

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

O abastecimento de água em 21 bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB) será interrompido parcial ou totalmente por todo o próximo final de semana, num total previsto de 48 horas. O sistema da Estação Bolonha - o mais importante sistema de distribuição de água da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) - deverá ser desligado para que um grave vazamento seja consertado. Uma peça de três metros deve substituir a parte da adutora com problema. A estimativa da Cosanpa é que aproximadamente 850 mil pessoas fiquem sem água em 168 mil pontos de consumo. A interrupção ocorrerá às 21h da próxima sexta-feira, 20, com retorno previsto para o domingo, dia 22, às 21h.

A companhia advertiu ontem os habitantes da cidade para que armazenem água para passar as 48 horas em que o sistema ficará desativado. O diretor de expansão e tecnologia e presidente da Cosanpa em exercício, Fernando José Martins, explicou que o vazamento decorre do fenômeno de acomodação das terras alagadas sobre as quais a adutora está assentada, no Parque do Utinga.