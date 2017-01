Inconformado com o fim do relacionamento, usuário de drogas socou a ex-companheira no Natal

Em 07 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

A Polícia Civil cumpriu na manhã de ontem um mandado de prisão preventiva contra Davi Teles Nunes, por agredir a ex-companheira, que sofreu traumatismo craniano no Natal, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ele não aceitava o fim do relacionamento de oito anos. A vítima saiu da UTI ontem, mas segue no hospital.

O agressor é usuário de drogas e estava sob efeito de entorpecentes quando agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) o abordaram, às proximidades da casa onde mora. Ele não resistiu à prisão e foi levado para a Deam, no bairro do Marco, em Belém.

