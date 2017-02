Meias formaram dupla titular do Remo na Série C do campeonato brasileiro de 2016

Redação ORM News

20 de fevereiro, 2017 - Futebol

'Parceiros' na meiúca do Remo na Série C do campeonato brasileiro de 2016, Marcinho e Eduardo Ramos se reencontraram no campeonato paulista, no último domingo (19), porém como adversários. Jogando em casa o Santo André de ER10 acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo São Bernardo de Marcinho, pela quarta rodada da competição. Aliás, o São Bernardo, ou 'Bernô' - como é conhecido pela torcida -, ainda tem outro jogador que vestiu azul marinho no ano passado. Trata-se do atacante Edno, também integrante da equipe titular.

'Nosso time teve mais volume de jogo, por isso consegui ir bem, ter boas jogadas. O time do Eduardo teve dificuldade, mas, quando ele teve a bola, mostrou a qualidade de sempre. Ele me ajudou muito no meu começo no Remo, gosto muito dele. Nos encontramos no vestiário, juntamente com o Edno, ele brincou, me chamou de juvenil, mas dessa vez o time do juvenil levou a melhor', brincou Marcinho.

Eduardo, que tem contrato com o Remo até o fim do ano e está emprestado ao Santo André para o estadual, acabou sendo substituído no intervalo, enquanto Marcinho, que não tem mais vínculo com o Leão, atuou a partida inteira. Aliás, no São Bernardo, o meia também tem a companhia de Edno, que ano passado pelos azulinos fez sete gols na Série C e no Paulista já tem dois, sendo um com assisntência de Marcinho.

O São Bernardo ocupa a terceira colocação do grupo A, com seis pontos, mesma posição do Santo André, mas que está no grupo C, com cinco pontos. Na próxima rodada, “o Mito” vai com o Santo André enfrentar a Ferroviária, quarta-feira, fora de casa. No mesmo em dia, mas jogando em casa com o São Bernardo, “o Mitinho”, como era chamado carinhosamente pelos companheiros de Remo, recebe o Mirassol.