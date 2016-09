Steve Murphy e Javier Peña falam sobre a segunda temporada da série da Netflix

Por: Omelete

Em 16 de setembro, 2016 - 15h07 - Séries

Steve Murphy e Javier Peña, os agentes do DEA responsáveis por caçar e dar um fim no traficante Pablo Escobar, recentemente comentaram ao The Hollywood Reporter o que acharam da segunda temporada de Narcos, lançada pela Netflix: "Nós normalmente não maratonamos séries de TV mas fizemos isso com a segunda temporada. Isso é o quanto curtimos", disse Murphy.

O agente conta também que não foi a primeira vez que tentou contar sua história: "Tentamos fazer com algumas pessoas e elas sempre vinham com ideias malucas. Isso foi nos deixando desanimados e simplesmente não valia a pena. Nossa única exigência [para os criadores de Narcos] foi que não glorificassem Escobar ou o Cartel de Medelin de forma alguma. Eric Newman [showrunner] cumpriu esse requisito."

Por fim, Murphy também conta que o seriado acertou na forma de retratar o desenrolar dos eventos: "Há algumas licenças poéticas mas a linha do tempo é precisa."