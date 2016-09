urante a averiguação, os agentes constataram que o número do chasse tem sinais de de adulteração

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagaram um carro que transitava com placa clonada na manhã do último domingo (11) no quilômetro 58 da rodovia BR-316, no municípío de Castanhal, nordeste paraense. Durante a averiguação, os agentes constataram que o número do chassi tem sinais de de adulteração.

Com a suspeita de irregularidade, os policiais fizeram uma avaliação mais detalhada e após consultas no sistema de dados descobriram que o veículo estava portando placa de identificação falsa e que o mesmo tinha registro de roubo no estado do Piauí, em dezembro de 2015.

O condutor, um homem de 45 anos, ao ser questionado sobre a origem do veículo, informou que o mesmo havia sido comprado por seu irmão, pelo valor de 11 mil reais, no município de Bragança, nordeste paraense.

O condutor vai responder pelos crimes de receptação de roubo e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.