06 de setembro, 2016

Quem passou por Agatha Moreira, no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio, na madrugada de domingo para segunda, não teve como não reparar. A atriz estava aos beijos com Pedro Lamin. Não ligou o nome à pessoa? Ele é o ator que fez uma participação no primeiro capítulo de “Justiça” como amigo e pivô da morte de Isabela, papel de Marina Ruy Barbosa. Pois é, os atores estão juntos.

O flagra aconteceu quando o novo casal estava encostadinho num carro, longe do fervo que acontece em frente aos bares. Muito olho no olho, beijos apaixonados, carinhos e até mordida nos lábios de Agatha. Foi de tirar o fôlego!

Em julho, o casal já havia sido visto junto, mas ambos negaram qualquer relação mais íntima, recorrendo ao velho e bom “somos amigos e ficamos muito próximos”. Próximos mesmo...

Em abril, Agatha Moreira anunciou o fim de seu namoro com o cineasta Pedro Nicoli. Os dois ficaram juntos durante três anos. Até agora, a atriz que está no elenco de “Haja coração” como Camila, não assumiu qualquer relação.