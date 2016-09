Coronel não suporta a morte da mãe e do filho

Em 08 de setembro, 2016

Afrânio (Antônio Fagundes) vai dar sinais de loucura na reta final de “Velho Chico”. Com a morte de Encarnação (Selma Egrei), o coronel Saruê vai arregaçar as mangas para emparedar o quarto da mãe, de Inácio e Martim (Lee Taylor). Afrânio também passa a falar com a mãe morta conta a colunista do “Extra” Carla Bittencourt. “Regulâno direito das ideia ele num tá... Que isso aí num é serviço de gente sã”, diz Cícero (Marcos Palmeira) a Doninha (Suely Bispo). “Deus quêra que esse home tenha um dedo de sossego na vida, fio... Deus quêra!”, responde ela.

