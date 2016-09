Coronel garante que vai acabar com quem cruzar o seu caminho, inclusive sua família

Por: GShow

Em 11 de setembro, 2016 - 14h02 - Novelas

Carlos (Marcelo Serrado) está preocupado com o projeto de sintropia que Miguel (Gabriel Leone) vai implantar na fazenda de Santo (Domingos Montagner). Tanto é que o novo Saruê tenta convencer Afrânio (Antonio Fagundes) de que o agrônomo e Tereza (Camila Pitanga) vão conseguir fazer com que o projeto dê certo e, com isso, prejudicar os negócios dos de Sá Ribeiro.

Afrânio, no entanto, acha que a ideia do neto não vai dar em nada, mas prefeito Raimundo (Saulo Laranjeira) lembra de um ponto importante: "E num é só isso, não... Eles tão vindo batê de frente com a gente na política! Vâmo toma na terra e na política".

Após muita conversa, Afrânio se convence que a filha e o neto são grandes rivais e declara guerra aos herdeiros: "Dessa veiz num vai tê nome e num vai tê sangue que me impeça de derrubá quem se virá contra mim! Vô eu mesmo derrubá eles todos, um a um". Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 12/9.