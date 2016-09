Instituto tem cursos nas áreas de Mecânica, Computação, entre outros

Por: Extra

Em 04 de setembro, 2016 - 11h26 - Educação

A Aeronáutica abriu as inscrições para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com 110 vagas. As ofertas são para seis cursos de graduação na área de Engenharia. E os interessados devem ter até 23 anos. O cadastramento acontece pelo endereço www.vestibular.ita.br, até o próximo dia 15. Para validá-lo, é preciso pagar uma taxa de R$ 140.

As vagas são todas reservadas para cidadãos brasileiros. O instituto têm formações disponíveis em Aeronáutica, Mecânica - Aeronáutica, Eletrônica, Computação, Civil - Aeronáutica e Aeroespacial.

O instituto tecnológico fica em São José dos Campos, no interior do Estado de São Paulo. Mas as provas para a seleção serão aplicadas em 23 cidades, incluindo o Rio de Janeiro. As avaliações serão de 13 a16 de dezembro.

As provas, separadas por dia, são específicas de Física, Matemática, Química, Língua Portuguesa (com Redação) e Inglês. Diferentemente do que ocorreu em anos anteriores, não haverá divisão entre vagas voltadas para civis e para quem quer seguir a carreira militar após a conclusão.

Exigência - É preciso ter completado o ensino médio antes de iniciar o curso no ITA.

Cidades - Haverá aplicação de provas para o processo seletivo nas seguintes cidades, de acordo com a necessidade do inscrito: Belém, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Campinas, Ribeirão Preto, Campo Grande, Rio de Janeiro, Cuiabá, Curitiba, São José do Rio Preto, Fortaleza, Salvador, Goiânia, São Paulo, Juiz de Fora, Teresina, São José dos Campos, Londrina, Vitória e Manaus.

Concorrência - O vestibular do instituto tecnológico é um dos mais concorridos do país. No ano passado, o processo seletivo teve recorde de inscritos com 90 candidatos por vaga. Cerca de 12.500 se inscreveram para as 140 oportunidades oferecidas.