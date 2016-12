FORMAÇÃO - Inscrições pela internet vão começar no dia 19 de janeiro

Em 26 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

O Departamento de Ensino da Aeronáutica (Depens) divulgou a portaria do Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) para o primeiro semestre de 2018. O exame tem o objetivo de selecionar cidadãos brasileiros, de ambos os sexos para a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), de Guaratinguetá (SP). Os formandos do CFS serão promovidos à graduação de Terceiro Sargento, distribuídos e classificados nas Organizações Militares do Comaer, abrangendo todo território nacional.