Brusque contratou Willames José, irmão mais velho do atacante do Real Sociedad, Willian José, ex-São Paulo, Grêmio e seleção brasileira

Por: Redação ORM News

Em 13 de fevereiro, 2017 - 15h34 - Futebol

Vice-líder do campeonato catarinense, desbancando Criciúma, Figueirense, Chapecoense e Joinville, o Brusque é o próximo adversário do Remo. O duelo será nesta quinta-feira (16), às 18h15 (horário de Belém), em Brusque (SC), e valerá pela primeira fase da Copa do Brasil. Para a partida, o Marreco contratou o zagueiro Willames José (foto), irmão de um dos astros do Real Sociedad, da Espanha, o atacante Willian José, ex-São Paulo, Grêmio, Santos e seleção brasileira.

Apesar de ser o irmão mais velho, Willames José, de 27 anos, tem um currículo bem mais discreto que o do irmão Willian, de 25 anos. Formado nas categorias de base do Serrano (BA), o zagueiro defendeu o Coruripe por quatro temporadas e, em 2016, foi para o ASA, quando, inclusive, enfrentou o Remo. Na oportunidade, ele era titular absoluto do time que venceu o Leão por 1 a 0 em Belém e empatou em 2 a 2 em Natal.

No início deste ano de 2017, ele foi contratado pelo Campinense (PB), mas acabou dispensado após quatro jogos, sendo integrante de uma leva de demissões na equipe. Na última semana, ele foi anunciado pelo Brusque e já está regularizado para atuar pelo clube nesta temporada.

Na última rodada, ainda sem contar com Willames José, o Brusque venceu a Chapecoense por 2 a 1, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. O local também será o palco do confronto com o Remo pela Copa do Brasil.

Vale destacar que, pelo novo regulamento, o Remo, por ser o visitante, pode até empatar que consegue se classificar para a segunda fase. Ao Brusque, portanto, a vitória é o único resultado útil. Quem passar, será o mandante do jogo contra o Corinthians (SP), pela segunda fase da competição.