Irmão de Apolo se desculpa com a vizinha e não esconde cara de encantado por ela

Por: GShow

Em 28 de agosto, 2016 - 10h59 - Novelas

Adônis (José Loreto) está realmente agradecido por Shirlei (Sabrina Petraglia) ter salvado sua pele na briga com Guto (Daniel Tavares). E, depois do ocorrido, o fortão já tem reparado na vizinha com outros olhos.

Em um barzinho, os dois conversam e Shirlei conta que pediu demissão do emprego na casa de Felipe (Marcos Pitombo), por causa de Jéssica (Karen Junqueira). "Cê não merece, cê é um anjo, Shirlei. Foi legal demais comigo. Enfrentou aqueles brutamontes pra me defender. Não sabia que cê era assim", diz Adônis, sincero.

"Talvez cê nunca tenha me olhado com atenção. Acho que cê não tinha interesse em me conhecer de verdade, Adônis", dispara a faxineira, lembrando a paixão que ela sempre guardou por ele. Todo gentil, Adônis se oferece para ajeitar o cachecol que deu de presente a Shirlei e não esconde o quanto está encantado.

O papo continua e, por fim, o irmão de Apolo (Malvino Salvador) se redime: "Queria te pedir desculpas, se um dia eu te tratei mal. Se te ignorei.... Nunca nenhuma garota fez por mim o que cê fez", fala, pegando da mão de Shirlei.

Hummm, será que Shirlei vai ficar balançada com as gentilezas do vizinho? Não perca a cena prevista para ir ao ar a partir desta segunda-feira (29).