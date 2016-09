Rapaz fica irritado com as insinuações da morena e a deixa falando sozinha

Por: GShow

Em 13 de setembro, 2016 - 13h51 - Novelas

Adônis (José Loreto) está muito mudado. Depois de perceber que gosta mesmo de Shirlei (Sabrina Petraglia), o rapaz abre o coração para Tito e confessa estar sofrendo ao ver que a vizinha engrenou um namoro com Felipe (Marcos Pitombo). “Tá vendo, moleque. A Shirlei saiu de novo com o riquinho. Todo dia é isso”, diz ele, ao amigo de quatro patas.

Logo em seguida, Carmela (Chandelly Braz) aparece, joga todo seu charme para o irmão de Apolo (Malvino Salvador) e se oferece para ir a um hotel cinco estrelas, como antigamente. Adônis, no entanto, corta o barato da morena e avisa que não vai mais gastar o dinheiro de Nair (Ana Carbatti) com ela. “Vai dizer que não é pra isso que cê vive, me agradar. Aproveita que hoje eu tô facinha”, avisa a gata.

Adônis, então, perde a paciência e dispara: “Você é facinha! [...] Agora, é a minha vez de dizer, Carmela: me erra! Vem Tito, vamos entrar, tá frio!”.