Polícia diz que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas

Por: Redação ORM News com informações de Cleide Magalhães (O Liberal)

Em 18 de setembro, 2016 - 13h39 - Polícia

Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros na passagem Lírio Duvale, no bairro do Tapanã, em Belém, na madrugada deste domingo (18). A jovem era mãe de um bebê de sete meses e, de acordo com a polícia, teria envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a PM, as circunstâncias do crime levam a crer que a morte dela tenha relação com o tráfico. Policiais da Divisão de Homicídios e da Polícia Militar estiveram no local do crime. O delegado Eduardo Rollo disse que o pai da vítima relatou que a adolescente foi morta por dois homens. Eles estavam em uma motocicleta e chegaram atirando na jovem, atingida na cabeça.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a chegar aos atiradores, pode entrar em contato pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.