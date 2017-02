Dois assassinos invadiram a casa da família do adolescente e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

16 de fevereiro, 2017

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (16) em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém. De acordo com testemunhas, dois criminosos desembarcaram de um carro prata e invadiram a residência da vítima. O adolescente foi baleado na cozinha e morreu na hora.

O homicídio ocorreu por volta das 19h30, na casa onde a vítima morava com a família, localizada na rua Três de Fevereiro, bairro Santos Dumont. Segundo informações iniciais repassadas pela polícia, dois homens chegaram à rua no carro prata e estacionaram quase em frente à residência da vítima. Primeiro a dupla tentou entrar pela frente, mas a porta estava fechada com um cadeado, o que fez com que eles dessem a volta na casa e invadissem o imóvel pelos fundos.

O adolescente estava na cozinha no momento em que foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os acusados retornaram ao carro e fugiram.

De acordo com o cabo Wladimir, da 2ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo interativo do Batalhão. "Chegamos à residência e o adolescente já estava sem vida. Ninguém soube ou quis informar mais detalhes, como a placa do carro ou características dos criminosos, por exemplo", complementou.

Familiares da vítima disseram à polícia que o adolescente não tinha passagem pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). Entretanto, moradores do bairro relataram que ele era envolvido com a criminalidade e tinha sido baleado no braço há pouco tempo. O menor de idade usava um fixador externo de fratura no braço, possivelmente por causa do baleamento anterior.

Entretanto, apenas as investigações da Polícia Civil poderão apontar a motivação do crime. Até a publicação desta matéria, os acusados ainda não tinham sido identificados ou presos. Alguns estojos (possivelmente de calibre ponto 380) foram encontrados próximos ao corpo e recolhidos pela perícia.

Qualquer informação que possa ajudar as autoridades a identificar e prender os criminosos pode ser repassada por meio do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.