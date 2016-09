Jovem de 16 anos era autor de vários homicídios, de acordo com as polícias Civil e Militar

Por: Redação ORM News com informações de Enize Vidigal (O Liberal)

Em 14 de setembro, 2016 - 16h42 - Polícia

Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros na travessa Humaitá, no bairro da Pedreira, na tarde desta quarta-feira (14). O jovem caminhava pela calçada da via com a esposa, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram cerca de sete disparos.

A vítima morreu no local. Segundo familiares que estiveram no local do crime, o adolescente e a esposa estavam a caminho de um supermercado quando o crime aconteceu. Os atiradores chegaram a ordenar que a mulher corresse para, então, disparar contra o rapaz.

Segundo o tenente-coronel Marco Sidon, da Polícia Militar, e o investigador da Polícia Civil, Benedito Pantoja, a vítima tinha envolvimento com o crime e era perigosa, além de responder por homicídio.

A esposa do rapaz registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Seccional da Pedreira.