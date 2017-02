O material foi encontrado durante operação em combate ao tráfico de drogas

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 07h49 - Pará

Uma operação em combate ao tráfico de drogas, conhecida como 'Operação Saturação', apreendeu em uma van que seguia para Tailândia, nordeste paraense, uma mochila com seis tabletes de maconha prensada. O material foi encontrado após revista individual nos passageiros, o que identificou que o conteúdo pertencia a um adolescente de 17 anos, identificado com as iniciais U M S.





O jovem confessou ser dono das drogas e foi direcionado para a Delegacia de Polícia Civil (Depol) de Tailândia, onde será encaminhado para as providências cabíveis ao caso.