Jovem também identificou outro possível homem envolvido no homicídio

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 11h56 - Polícia

Um adolescente de 17 anos foi apresentado por dois advogados na Divisão de Homicídios, em Belém, na manhã desta terça-feira (30) e confessou participação no homicídio do cabo Erineldo Xavier de Souza, morto a tiros na noite do último sábado (27) na rua Oswaldo Caldas Brito esquina com a Bernardo Sayão, bairro no Jurunas. O policial militar não teve nada roubado.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, o adolescente confessou ter atirado no cabo e apontou outro homem envolvido na morte, que foi identificado como 'o rosa'. Este outro homem também seria morador do Jurunas e estaria com o adolescente dentro do carro na noite do crime.

O delegado que investiga o caso, Renato Vanghon, disse que o depoimento do adolescente não contradiz e nem conflita com o que já foi apurado até agora. A arma do crime ainda não foi localizada. O adolescente ja responde por atos infracionais que envolvem roubo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Data (Divisão de Atendimento ao Adolescente).