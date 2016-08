Camisas têm tecnologia ClimaColl, que ajuda no controle de temperatura corporal

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - 15h01 - Série A

Um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o Sport ganhou uma novidade nesta sexta-feira. A Adidas divulgou a nova terceira camisa do clube pernambucano, na cor dourada.

'Este é o terceiro uniforme do clube e, assim como os outros, prevalece o design monocromático. A cor dourada tem inspiração nas grandes conquistas nacionais, que já se fazem presentes nas estrelas do brasão. O uniforme dourado também fez muito sucesso entre a torcida em 2009, em comemoração à participação da Libertadores naquele ano, e queríamos trazer esse presente ao torcedor', disse Melina Amorim, Diretora de Marketing do Sport.

Com tecnologia ClimaColl, que ajuda na transpiração e controle de temperatura do atleta, a camisa é repleta de detalhes em vermelho e preto, tradicionais cores do clube.

'Temos orgulho de sermos patrocinadores do Clube mais tradicional do Nordeste e queremos estampar nesta camisa todas as suas conquistas', afirmou André Vianna, Sports Marketing da Adidas.

O novo manto do Sport estará disponível para venda a partir de segunda-feira, 29, nas lojas da Adidas, no site da marca, na loja Cazá do Sport e lojas do varejo esportivo em todo o Brasil. O modelo adulto vai custar R$ 249,99, enquanto as versões feminina e infantil valem R$ 229,99.

O Rubro-Negro fará a estreia da nova camisa no dia 11 de setembro, contra Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.