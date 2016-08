Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Adenirson Lage

Quatro Garotas Verão conhecidas no domingo

Mais quatro belas candidatas ao título de Garota Verão entraram na disputa da tradicional e muito festejada promoção das ORM, realizada pelo nosso Amazônia e por O LIBERAL. As quatro foram apresentadas no último domingo em uma bela e movimentada domingueira na sede do Bancrévea. São elas Bruna de Cássia Ferreira Mourão, 16 anos, filha de Marcelo Neves e Amanda Mourão, Garota Verão da Assubsar, que recebeu a faixa de Maria das Graças da Silva; Aline Franco, 18 anos, filha de Elicéria e Anísio Franco, Garota Verão da Astcemp, que recebeu a faixa do presidente do clube, Eduardo Lobão; Bruna Tenório, 18 anos, filha de Elianete e James Ferrario, a Garota Verão do Paysandu, que recebeu a faixa do diretor social, Osmar Belarmino; e finalmente Bruna Lorena Martins Lima, 16 anos, filha de Salustiano Lima Neto e Jaqueline Mourão, como Garota Verão do Bancrévea, que recebeu a faixa de Jéssica Alves, Garota Verão 2011.

Os anfitriões da movimentada reunião foram Evaldo Silva, representando o presidente do Bancrévea; José Maria Cordeiro, presidente da Assubsar; Eduardo Lobão, presidente da Astcemp; e o diretor social do Paysandu, Osmar Belarmino, ao lado de diretores dos respectivos clubes. Os desfiles foram abertos por algumas Garotas Verão já apresentadas: Beatriz Souza Vasconcelos (Cepe), Agatha Guimarães (Tuna Luso), Samantha Pereira Lima (Mosqueiro), Fabiana Cristina Andrade (Clube de Engenharia) e Marclisa Jennifer de Souza (COCB). O comando da programação esteve a cargo deste colunista e de Clara Pinto, coordenadores da promoção, tendo as jovens sido orientadas para que apresentem até hoje as suas documentações, visto que as com menos de 18 anos precisarão do alvará do Juizado de Menores para participar da finalíssima, que acontecerá no dia 8 de setembro. No próximo domingo se encerram as apresentações, às 10h na sede da Assembleia Paraense, e às 12h no Grêmio Português.

Pai do Ano



Pedro Soriano de Melo, com a esposa Beatriz (acima), foi o escolhido como “Pai do Ano” na Feijoada do Papai, que o colunista promoveu no sábado (27) no salão da sede social da Assembleia Paraense. No evento, homenageamos diversos “Pais do Ano” escolhidos pelos nossos clubes sociais, que receberam troféu confeccionado pelo artista plástico Lassance Maya, com o encontro sendo animado pelos músicos Nazareno & Rubão. Amanhã faremos ampla reportagem sobre a promoção, que foi mais um elegante evento comandado por esta coluna.

Pesar

A ex-Rainha das Rainhas do Carnaval Patrícia Rizzi, que faleceu no início do mês em New York (EUA), onde há muito era radicada com o marido, será sepultada às 10h de hoje em um cemitério de Belém. Seu corpo chegou à noite de ontem e o velório se realiza em uma das capelas do Max Domini.

Circuito

Acontece hoje, nas dependências da Faculdade Integrada Brasil Amazônia, às 19h, mais uma edição do “Circuito Eh possível, boas ideias, grandes vitórias”. O evento é coordenado pelo Conjove da Associação Comercial do Pará, que terá diversos convidados, a partir de Wilson Portela Jr., agente industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proprietário da Gil Marcas e Patentes e diretor financeiro do Conjove.

Fashion

Felícia Assmar Maia comanda hoje, no Museu do Estado, às 19h, o lançamento da nova edição de seu já tradicional evento Amazônia Fashion Week, uma verdadeira vitrine das maiores novidades em termos de moda.

Curso médico

Na última sexta-feira, colaboradores do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência foram certificados pela Cruz Vermelha Brasileira como concluintes do curso de capacitação de evasão em situações sinistras, que abordou temáticas como primeiros socorros, combate a princípio de incêndio e regras e comportamento de evasão.

Mestrado

Foram abertas ontem as inscrições para o processo seletivo ao Mestrado Profissional em Gestão e Serviços em Saúde, do programa de Pós-Graduação, Gestão e Saúde na Amazônia, da Santa Casa do Pará. Serão recebidas até dia 30 de setembro e destina-se a profissionais graduados da área da saúde, que atuam com processos de saúde-adoecimento ou gestão e planejamento em saúde, em unidades de saúde, serviços de saúde, hospitais, ambulatórios e comunidades.

Destaque

A mineradora Imerys, que atua com caulim, conquistou o 1º lugar da região Norte no ranking das melhores empresas do Brasil, segundo o Anuário Época Negócios 360º 2016. A empresa também ganhou destaque no setor de Mineração e Siderurgia, ficando com o segundo lugar e figurou entre as cinco melhores nas seis categorias.

Estudos

Belém recebe hoje a segunda franquia do Centro de Estudos no Pará. A unidade terá toda a infraestrutura necessária para alunos que precisam se preparar para carreiras jurídicas, concursos para tribunais ou área fiscal, tendo os alunos total suporte para seu desempenho, contando com 40 cabines de estudo individuais com acesso à internet.

Sarau

Realiza-se hoje, a partir das 19h, mais uma edição do sarau “A Noite é Uma Palavra”, proposta da Fundação Cultural do Pará e que tem por objetivo proporcionar aos poetas paraenses, da capital e do interior do Estado, o espaço para divulgar suas obras em forma de um sarau lítero-musical. Será no Teatro Experimental Waldemar Henrique, com entrada gratuita.

Arte Pará

A Fundação Romulo Maiorana prorrogou até o meio-dia da próxima quinta-feira as inscrições para a edição 2016 do Arte Pará, que este ano acontece no período de 6 de outubro e 6 de dezembro e conta com patrocínio da Fibra e o apoio da Sol Informática. Inscrições podem ser feitas no site da FRM ou diretamente no prédio dos jornais Amazônia e O LIBERAL.

EXPRESSAS

Em São Paulo, onde é radicado, Marcelo Affonso ganha idade nova no dia de hoje, comemorando ao lado de sua mulher e do filho, e também de seus pais, Denise e Carlos Laércio Affonso, que por lá circulam no momento.

O coach João Azulay fez palestra no final de semana sobre motivação e técnicas de planejamento para 376 candidatos a vereadores no município de Ananindeua, que apoia a reeleição de Manoel Pioneiro.

O pecuarista Maurício Teixeira ganha idade nova no dia de hoje, sendo por certo muito felicitado. As comemorações serão comandadas por sua mulher e os filhos.

Acontece hoje mais uma edição do sarau “A Noite é Uma Palavra”, no MEP, a partir das 19h. É um evento da Fundação Cultural do Pará.

Eleonor Barbosa, que desenvolve um importante trabalho assistencial junto à comunidade no bairro Parque Verde, em Ananindeua, é também uma das distinguidas aniversariantes do dia e será por certo muito felicitada.

Os dirigentes da Borges Publicidade comemoram, hoje, mais um ano de atividades desta agência de publicidade.

Caio e Raiana Guimarães estão de volta a Belém, depois de um giro pelos EUA, unindo relax e beergastronomia.

As empresárias Bianca Kalif e Laura Serruya acabam de inaugurar a nova sala de reuniões da agência de armazenamento que comandam.

Por hoje é só.

