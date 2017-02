PREMIAÇÃO: Cantora, no entanto, demonstrou humildade e fez elogios à concorrente

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 14 de fevereiro, 2017

A cantora Adele se sagrou a grande campeã da premiação do Grammy Awards de 2017, realizado na noite de domingo, 12, em Los Angeles (EUA). A britânica conquistou os principais prêmios da noite, como o de álbum do ano e melhor álbum vocal pop, “25” (2015), e ainda gravação, música do ano e melhor performance pop para a faixa “Hello”.

Deixados para o final, os prêmios de álbum e gravação do ano levaram uma Adele humilde ao palco. Agradecendo à National Academy of Recording Arts and Sciences dos Estados Unidos pelos prêmios, a cantora reconheceu a importância do trabalho da sua colega Beyoncé com o álbum “Lemonade”, que perdeu nas categorias principais - levando apenas o troféu de melhor álbum urbano contemporâneo.