Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 16 de fevereiro, 2017 - 19h12 - Polícia

A Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) prendeu em Brasília um homem acusado de estar envolvido em um roubo que resultou no corte de três dedos da mão uma idosa. Leonardo Costa Araújo, 30 anos, estava há 20 dias em Taguatinga, cidade-satélite de Brasília, trabalhando como garçom depois de ter fugido para o Distrito Federal. As investigações da Polícia Civil revelaram que ele, junto com outras duas pessoas, estão envolvidos no roubo a uma residência na capital paraense.

O crime ocorreu em dezembro do ano passado, no bairro do Reduto, em Belém. Na ocasião, os criminosos agiram com violência e brutalidade, agredindo duas pessoas que residiam na casa. Uma idosa de 70 anos teve três dedos da mão cortados, enquanto um homem foi baleado na perna. Leonardo é suspeito de ter atirado em uma das vítimas, enquanto que um outro suspeito que continua foragido teria sido responsável pela amputação dos dedos da idosa. Detalhes sobre a identidade dos demais suspeitos não foram revelados pela polícia.

O delegado Thiago Dias, da DRFR, explica que a prisão do acusado foi feita por policiais da divisão especializada do Pará e do Distrito Federal. Os policiais do Estado foram dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Leonardo, que desembarcou hoje (16) em Belém e foi levado até a sede da DRFR, no bairro da Sacramenta. O homem possui uma extensa ficha criminal e já foi acusado até de participação em saidinha bancária. Agora vai responder por associação criminosa e pelo crime de latrocínio.

Apesar de confessar participação no assalto, Leonardo nega que tenha torturado as vítimas e que o crime foi planejado. “Nosso alvo era uma casa abandonada, mas quando pulamos o muro vimos essa casa e invadimos. Não fiz nada com eles. Não acho que tinha necessidade disso. Estou arrependido de ter participado”, diz Leonardo. Quando questionado sobre qual dos comparsas cometeu a tortura, ele afirma não se lembrar precisamente do que ocorreu no dia do crime, e ainda defende a tese de que os dedos da idosa foram cortados “sem querer”.

“As investigações ainda estão em andamento. Nossa meta é prender todos o mais breve possível. Essa versão de que não foi intencional é falsa. Nada acontece por acaso, e cortar os dedos para provocar lesões em uma pessoa não pode ser algo acidental como ele diz. Além disso, acreditamos que ele agiu sim de forma premeditada”, explica o delegado Dias.