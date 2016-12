MP pediu manutenção da prisão de Kim Lima, acusado de chefiar esquema que vendia R$ 50 mil por mês em maconha cultivada em imóveis de luxo

Por: Redação ORM News

22 de dezembro, 2016 - Polícia

O estudante universitário e promotor de eventos Kim Lima de Moraes, 25 anos, permanecerá preso por tráfico de drogas por decisão do juiz de plantão Maurício Ponte de Sousa.

O rapaz foi apresentado na manhã desta quinta-feira (22), na audiência de custódia onde foi ouvido na presença de representantes do Ministério Público do Estado e de seus advogados.

O promotor de justiça Mário Brasil se manifestou pela manutenção da prisão de Kim, que é acusado pelo crime de tráfico de drogas.

O juiz acatou os argumentos do MP e o estudante permanecerá custodiado em uma unidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

Kim foi preso ontem por policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) por envolvimento em um esquema de plantio de maconha dentro de apartamentos de luxo de Belém. No momento da prisão o jovem foi flagrado com uma cartela de LSD e uma porção de maconha do tipo skank.

A prisão do estudante é resultado de uma investigação deflagrada depois da prisão de um casal, que também plantava maconha em um apartamento, no mês de novembro. Os dois foram pegos em um imóvel no bairro de Nazaré. No local foram achados pés de maconha cultivados em estufas, além de dois mil comprimidos de ecstasy e LSD e equipamentos usados na fabricação de drogas.

Kim é apontado pela polícia como o gerente do esquema. As investigações apontaram que os apartamentos onde a droga era cultivada estavam alugados em nome dele. A polícia avalia que a droga cultivada nos imóveis era usada para comercialização em Belém. A divisão anti-narcóticos chegou aos acusados após receber uma denúncia anônima.