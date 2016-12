Adolescente de 17 anos se apresentou na sede da DATA, em Belém. Polícia ainda procura segundo envolvido no crime

Em 29 de dezembro, 2016 - 17h46 - Polícia

O adolescente de 17 anos acusado de atirar na passageira de uma van no bairro do Jurunas, em Belém, se entregou na Divisão de Atendimento de Adolescente (DATA) no final da tarde desta quinta-feira (29). O jovem deve prestar depoimento sobre o caso ainda hoje ao delegado plantonista da divisão. O depoimento será acompanhado pelo delegado Nilton Nogueira, da Delegacia do Jurunas, onde o crime é investigado.

O rapaz foi apontado pelo próprio avô, que compareceu pela manhã à Delegacia do Jurunas, como autor dos disparados que resultaram na morte de Leolinda Maria Jorge de Paula, 39 anos. Segundo a polícia, o adolescente completou 17 anos no dia 19 de dezembro e deixou há seis meses uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), onde estava internado por ter cometido assalto.

O delegado contou que um dos assaltantes tomou os pertences dos passageiros. O adolescente segurava uma arma e ameaçava os ocupantes do coletivo. 'A vítima teve uma reação normal de segurar a bolsa para impedir que eles levassem. nesse momento, ele se irritou e disparou', contou. A polícia ainda procura o segundo envolvido na ação. Segundo o delegado do caso, há indicações de que o rapaz também seja menor de idade.

Após o crime o adolescente foi até a casa do avô, que decidiu procurar a polícia. 'Ele não é do tipo de avô que passa a mão na cabeça. Ele falou que já havia conversado com o neto várias vezes sobre essa questão de camaradagem. Ele veio entregar os documentos do neto aqui na delegacia e estava quase entregando o neto', revelou.