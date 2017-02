O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (06). Ele é um dos suspeitos de envolvimento na morte do Sargento Vieira

Por: Redação ORM News

Em 06 de fevereiro, 2017 - 10h11 - Pará

O assassinato do policial militar Manoel Vieira na noite de ontem (05), em Outeiro, ainda está em investigação. Mas, na madrugada de hoje (06), por volta das 05h15, um dos acusados do crime foi encontrado e, após resistir a prisão, entrou em confronto com policiais da Rotam. Durante troca de tiros, o sujeito identificado como Eric Félix da Silva, vulgo 'Leão' ou 'Dunga', foi morto.

Eric ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, a mesma que socorreu o sargento, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu. A arma do PM foi encontrada com o acusado e, de acordo com informações, estava ainda com as quatro munições intactas no carregador.





A ocorrência foi realizada e a Divisão de Homicídios (DH) de Icoaraci está responsável pelo caso.