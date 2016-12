Paulo Rangel ainda não assinou, diz cartola do Paysandu

Em 23 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Vitor Sampaio, da comissão de futebol do Paysandu, não confirmou a contratação do atacante Paulo Rangel. “Desconheço a contatação do Paulo Rangel, embora ele faça parta da nossa lista, nas não é prioridade de momento. Tem gente colocando a carroça na frente do cavalo. Hoje (ontem), inclusive, vi num site de notícia a contratação do jogador. O Paysandu não fechou com ele (Paulo Rangel) e quando acontecer, se acontecer, o nosso site publica o fato”, comentou. Por outro lado o dirigente comentou que a contratação do lateral Jonas está muita fria. “É quase a mesma situação do atacante. Não evoluiu em nada. Está distante sua vinda para o clube”, pontuou.

