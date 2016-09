Psicóloga explica o papel do profissional no ambiente escolar

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 14 de setembro, 2016 - 17h27 - Educação

O ambiente escolar é um dos lugares onde as crianças passam mais tempo durante o dia. É lá que elas adquirem conhecimento, fazem amizades e desenvolvem suas habilidades. Naturalmente é também o ambiente onde os conflitos se manifestam. As motivações podem ser diversas, diferentes ideias, preconceitos, autoritarismo e outros fatores.

Diante dessas possíveis dificuldades, é fundamental o papel do psicopedagogo no ambiente escolar. Esse ano foi sancionada a Lei 4.825/2016 que prevê psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas municipais. Dada a importância desta função, é que este projeto de lei foi colocado em votação. A nova lei tem o objetivo de combater a evasão escolar, a violência e aproximar as famílias das escolas.

A psicóloga do Hapvida, Sarah Lopes, coloca que é importante que o trabalho dentro da escola seja em conjunto com o assistente social para um maior êxito.

“O psicólogo não deve realizar atendimentos clínicos, sessões psicoterápicas, isto porque, o foco principal está ligado àescola. Ele atuará como um agente de mudanças, trabalhando junto aos professores, mostrando a importância de seu papel diante da formação pedagógica, além de identificar possíveis déficits de aprendizagem e sugerir o melhor acompanhamento e contribuir com o engajamento dos familiares e da comunidade no contexto escolar. Já o assistente social atua na contextualização direta dos alunos e a sociedade em que estão inseridos, desta forma, se torna essencial e fundamental que aescola comece a conhecer a realidade social dos seus alunos, podendo também encurtar a distância que a separa do universo familiar.”, explica.

A especialista esclarece que existem diferenças nas funções do psicólogo e do psicopedagogo, O psicopedagogo tem a função de atuar com técnicas específicas para esclarecer e assessorar a escola a respeito dos vários aspectos do processo de ensino e aprendizagem, além contribuir com ações preventivas.

“Na escola, o psicopedagogo poderá cooperar no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que não têm como causa somente deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares. Podendo ainda propor e contribuir no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças pedagógicas.”, elucida.

A psicóloga ressalta que é preciso que estes profissionais estejam cada vez mais inseridos neste ambiente contribuindo inclusive com a contextualização deste novo movimento tecnológico dentro das escolas, favorecendo o processo de ensino e de aprendizagem, refletindo sobre os novos paradigmas da educação em nosso país.