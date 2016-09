Motociclistas colidiram de frente na rua Major Wilson, no centro da cidade

Uma colisão entre duas motocicletas na rua Major Wilson, em Castanhal, nordeste paraense, deixou uma pessoa morta e outras feridas na madrugada desta sexta-feira (2).

O acidente aconteceu quando um homem que fazia manobras perigosas na via colidiu com outro motociclista que estava sem capacete e morreu no local do acidente.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o motociclista que teria provocado o acidente. Outras duas pessoas que pararam para ver a colisão também foram atropeladas e encaminhadas para um hospital da cidade.