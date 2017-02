Somente em janeiro deste ano, já foram registrados 126 novos casos, e desses, 101 pacientes vítimas de acidentes de moto

Por: Agência Pará

Em 19 de fevereiro, 2017 - 18h12 - Pará

Uma ação conjunta no município de Tailândia, na mesorregião do nordeste paraense, está sendo articulada para reduzir os números de acidentes de trânsito, mais especificamente, de motos, que lideram as estatísticas de atendimento na Urgência e Emergência do Hospital Geral de Tailândia (HGT).

O grupo, formado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Secretaria Municipal de Planejamento, Policia Rodoviária Estadual (PRE) e Conselho Municipal de Segurança, debateu a Legislação e Educação no Trânsito e ações educativas junto à população, para reduzir o número de acidentes e tornar o trânsito mais seguro.

A coordenadora de Humanização do HGT, a pedagoga Elizabett Gomes de Souza, expôs os números, informando que em 2015, foram registrados 1.825 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito na Urgência/Emergência, sendo que 1.464 somente de motos. Em 2016, os números reduziram um pouco, mas ainda assustam: dos 1.667 registros de pacientes que sofreram acidentes, 1.296 foram de motocicleta. Isso corresponde a uma média mensal de 140 casos.

“Somente em janeiro deste ano, já registramos 126 novos casos, e desses, 101 pacientes vítimas de acidentes de moto. A situação é crítica e requer uma ação de educação a médio e a longo prazo para reverter as estatísticas que revelam conduta imprudente dos condutores nas ruas, estradas e rodovias”, observou.

Parte da estatística do HGT, o paciente Jamerson da Silva Alves, 32 anos, deu entrada no hospital dia 30/01/2017, vítima de acidente de moto. Ele apresentava fratura do metacarpo direito e escoriações pelo corpo. Depois de passar por tratamento, teve alta semana passada. Agradecido, disse que depois do susto será mais cauteloso. Ele e os demais pacientes internados recebem orientações e material educativo sobre prevenção de acidentes de trânsito, repassado pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do hospital.

Com 52 leitos, o HGT oferece assistência de média complexidade e dispõe de apoio diagnóstico com radiologia, ultrassonografia, endoscopia, mamografia, eletrocardiografia, laboratório de análises clínicas e Agência Transfusional (AT) dentro do hospital para atendimento ágil da demanda.

Serviço:

O Hospital Geral de Tailândia fica na Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.