Motorista teria perdido o controle do veículo na rodovia nesta sexta-feira

Por: Redação ORM News

Em 30 de dezembro, 2016 - 10h29 - Pará

Atualizada às 10h36

O capotamento de um carro particular deixou três pessoas mortas e duas feridas no quilômetro 304 da rodovia BR-010, próximo ao município de Irituia, nordeste paraense, na manhã desta sexta-feira (30).

Duas viaturas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local do acidente. A suspeita é a de que o condutor do veículo tenha perdido o controle e caído em um acostamento da via. As duas pessoas feridas foram encaminhadas para um hospital público.