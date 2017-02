As vítimas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 15 de fevereiro, 2017 - 10h10 - Belém

Um acidente entre uma kombi e um carro deixou pelo menos quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (15), no cruzamento da rua Triunvirato com a travessa Breves, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundos testemunhas, o carro teria avançado a preferencial, quando foi atingido pela kombi no cruzamento. As vítimas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento.

Em janeiro deste ano, uma guarda municipal morreu após um acidente no mesmo local.