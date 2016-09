Caminhão e carro de passeio colidiram de frente próximo ao município de Santa Maria do Pará

Por: Redação ORM News

Em 21 de setembro, 2016 - 11h47 - Pará

Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na rodovia BR-316, próximo ao município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense, na manhã desta quarta-feira (21).

Os veículos colidiram de frente na via. O impacto da batida foi tão forte que a frente do veículo menor ficou recolhida. As vítimas seriam da mesma família.