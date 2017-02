Além da consulta médica, a instituição também ofereceu à população teste de glicemia e aferição de pressão arterial.

A movimentação na Praça Duque de Caxias, no núcleo Marabá Pioneira, era grande e chamou a atenção da população para o Dia D, ação conjunta contra o mosquito Aedes aegypti.

Regina Lacerda, que há 20 dias sofre com os sintomas da febre chikungunya, saiu de casa em busca de atendimento. Ela ainda não havia conseguido ir a um especialista. “Consegui atendimento quase na porta de casa. Ter uma ação dessas no bairro facilita muito. Fui atendida rapidamente, e o médico já receitou o remédio certo. Sinto muitas dores nos braços e articulações. Não consigo fechar minha mão direito, sem contar a febre e outros sintomas”, contou.

Foram 40 pessoas atendidas pelo Hospital Regional do Sudeste do Pará neste sábado. Além da consulta médica, a instituição também ofereceu à população teste de glicemia e aferição de pressão arterial. A ação deu início à campanha promovida pela Prefeitura de Marabá para orientar a população sobre o combate ao mosquito causador da dengue, febre chikungunya, zika e febre amarela.

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Marabá, Fernanda Miranda, o apoio do hospital à ação deste sábado contribuiu para a notificação de casos da doença. “Hoje existe muita subnotificação dessas doenças porque a maioria das pessoas que apresenta os sintomas não procura a unidade de saúde e usa medicamento sem prescrição médica, o que aumenta o risco de o quadro evoluir para formas mais graves da doença”, explicou.

Além do atendimento médico e de enfermagem na Praça Duque de Caxias, ainda em fevereiro, o hospital, que é gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sob contrato com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), também promoverá palestras para os usuários da unidade sobre doenças causadas pelo Aedes aegypti.

A iniciativa integra a agenda do projeto “Saúde com Educação e Humanização”, que oferece dicas de saúde a pacientes e acompanhantes no momento em que aguardam atendimento ambulatorial e a chamada para exames, criando um espaço de orientação em saúde e tornando o ambiente hospitalar mais agradável.

PREVENÇÃO

O Aedes aegypti é o vetor responsável pela transmissão dessas doenças. Por isso a principal forma de combatê-las é eliminando os mosquitos e os criadouros. Medidas simples podem ser tomadas por todos, como colocar o lixo em sacos plásticos, manter a lixeira fechada e não jogar o lixo em terrenos baldios, encher de areia até a borda os pratos de vasos de planta, para não acumular água, e não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje e a calha.