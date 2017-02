Iniciativa tem caráter educativo e visa educar trabalhadores acerca da ocupação de via pública

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 17h21 - Belém

Comerciantes e feirantes da avenida Pedro Miranda, que atuam no Complexo da Pedreira, receberam orientações de agentes da Prefeitura de Belém acerca da ocupação do espaço público na manhã desta quinta-feira (16). A necessidade foi identificada em um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Economia (Secon), onde foi verificado que 145 trabalhadores informais ocupavam calçadas de forma irregular no trecho entre as travessas Angustura e Timbó.

“A presença do mercado informal nas calçadas dificulta a utilização do passeio público pelo pedestre que precisa transitar com segurança”, explicou Cláudio Mercês, coordenador da força tarefa para ordenamento do espaço público. “A ação que estamos realizando hoje tem caráter educativo para que essas pessoas se adequem, apesar das diversas notificações que foram expedidas recentemente para que trabalhadores e comerciantes se organizassem”, completou.

Do total de trabalhadores informais que ocupavam a via pública, cerca de 25% possui permissão para atuar dentro do mercado. O Complexo da Pedreira possui aproximadamente 450 permissionários, gerando mais de 850 postos de trabalho de forma direta.