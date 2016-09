Ração foi doada por voluntários. Ideia é fazer levantamento de animais para castração

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 19h12 - Belém

Dez bairros recebem neste sábado (17), o 1º Tour das Patinhas de Belém. A ação, organizada pela ONG Grupo de Ajuda Anjos Vira-latas, vai alimentar cães e gatos de rua nesses locais. Cerca de 150 quilos de ração foram arrecadados entre voluntários e simpatizantes da causa animal. Além de saciar a fome dos peludos, a ONG também pretende fazer um levantamento da população de animais de rua e verificar em que condições vivem. Ideia é promover uma campanha de castração.

A saída está marcada para às 15h30, atrás do Bosque Rodrigues Alves, na Avenida Romulo Maiorana, entre as Travessas Lomas Valentinas e Perebebuí, bairro do Marco. 'Temos pelo menos dezoito pessoas até agora, que vão se dividir em grupos de três por carro, para percorrer esses pontos', explica a voluntária da ONG, Viviane Vidinha. Os bairros visitados serão: Cremação, Condor, Jurunas, Guamá, Tapanã, Pedreira, Médici, Cidade Nova, Reduto e Val-de-cães. Também está programada uma ida à feira do Ver-o-peso, por conta da tradicional concentração de animais em seu entorno.

Além de comida, os voluntários também vão distribuir água, tudo em vasilhas que eles mesmos arrecadaram entre recipientes reaproveitados de produtos domésticos, como vasilhas de manteiga e de outros alimentos, como forma de evitar custos. À ração será misturado arroz e carne para facilitar a aceitação. 'Muitos desses animais nunca comeram ração e podem não aceitar, por isso misturamos com a comida para ficar mais atraente a eles, sendo que os próprios voluntários farão essa comida', comenta a voluntária.



Castração- Além de alimentar os animais de rua o 1º Tour das Patinhas de Belém tem um objetivo mais amplo de fazer um levantamento da quantidade de animais nas ruas e em que condições eles vivem nesses bairros e, posteriormente em outros, para promover uma campanha de castração. 'Com esse levantamento vamos ter pelo menos uma ideia de quantos são e como vivem. Vamos também conscientizar a população da importância de castrar seus animais e até tentar conseguir lares temporários para eles após as cirurgias junto à comunidade local', explica Vidinha.

Ainda segundo a voluntária, dois veterinários farão as castrações dos animais catalogados pela ONG sem nenhum custo. 'Vamos tentar parceria com clínicas veterinárias para suporte e arrecadar o material cirúrgico através de campanha de doação', revela.

Como participar- Para participar do 1º Tour das Patinhas de Belém basta entrar em contato com a ONG Grupo de Ajuda Anjos Vira-latas por e-mail: gaav@hotmail.com.br ou através das redes sociais: Instagram: @anjos_viralatas. Facebook: Grupo de Ajuda Anjos Vira-latas. Entre no perfil e envie o seu fone de contato que a ONG retornará.