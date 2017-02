Questões como racismo e direito civil também reaparecem na premiação

Em 21 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Depois de a famosa hashtag #OscarSoWhite ter exposto a absurda ausência de negros no Oscar 2016, teremos enfim um “Oscar black” em 2017? Talvez seja exagero dizer isso. Em todo caso, desta vez os artistas negros não foram ignorados pela Academia de Hollywood e teremos, pelo menos, um Oscar bem mais diverso e engajado que o do ano anterior. Pela primeira vez na história do Oscar, por exemplo, três mulheres negras estão indicadas em uma única categoria. Elas disputam a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante. Viola Davis concorre por “Um Limite Entre Nós”; Octavia Spencer é uma das cientistas que ajudou a colocar um homem no espaço em “Estrelas Além do Tempo” e Naomie Harris é uma das peças chaves no enredo do aclamado “Moonlight”. Elas competem com Michelle Williams e Nicole Kidman. Já na categoria de Melhor Ator Coadjuvante a disputa fica entre novatos e veteranos, com Lucas Hedges; Dev Patel; Jeff Bridges; Michael Shannon e Mahershala Ali.