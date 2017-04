Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Troppo

Eu não sei se vocês viram, mas viralizou nas redes sociais a postagem de um grupo de estudantes de Medicina da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, com as calças arreadas (eles estão vestidos com os jalecos e usam os estetoscópios pendurados no pescoço, para que não fique nenhuma dúvida quanto à profissão deles), fazendo gestos obscenos com as mãos, simulando uma genitália feminina e com hashtags “pintos nervosos”, “gorilas”. Eles sorriem, com certeza achando muito engraçado o que eles estão fazendo e postando. Concomitantemente, quatro garotas também aparecem de jaleco e com as calças arreadas, cobrindo parte do corpo com uma bandeira da Atlética de Medicina de Valença-RJ.