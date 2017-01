A colônia de férias ocorre de 9 a 13 de janeiro, pelas manhãs. Crianças de 6 a 12 anos podem participar

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 04 de janeiro, 2017 - 15h34 - Entretenimento

A partir desta quarta-feira (04), estão abertas as inscrições para a colônia de férias que será realizada na Biblioteca Carmen Souza, localizada no prédio das oficinas do Curro Velho, no bairro do Telégrafo.

A colônia de férias ocorre de 09 a 13 de janeiro, pelas manhãs. Crianças de 06 a 12 anos podem participar da programação, marcada por oficinas de mágica, modelagem em cerâmica, pinturas, artes plásticas, jogos recreativos, sessões de cinema e contação de história. A agenda terá ainda como convidados os contadores de história, Giselle Ribeiro, Andrea Cozzi, Joana Chagas e Lilian Tícia.

Segundo a coordenadora de promoção à leitura da Fundação Cultural do Pará, Paula Sena, a realização da colônia de férias é mais uma boa opção para as crianças que curtem o fim das férias escolares. “A colônia de férias dará continuidade ao trabalho de integração com a comunidade realizada ao longo do ano. O nosso objetivo é trazer, pra dentro do espaço da biblioteca, aquelas crianças que nesse período de recesso escolar ficam ociosas, sem nenhuma opção de entretenimento. Talvez a única opção fosse ir pra ruas”, comenta

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Fundação Cultural do Pará, no site da instituição. São ofertadas 100 vagas para crianças com idade de 6 a 12 anos. A programação da colônia de férias ocorrerá sempre das 8h30 às 12h30. Informações pelo (91) 3202 4372.