Edital tem como objetivo descobrir novos talentos literários do Pará

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 19 de janeiro, 2017 - 20h14 - Entretenimento

Estão abertas as inscrições para concorrer ao Prêmio Fox-Empíreo 2017 da Feira Literária do Pará (Flipa). A Livraria Fox, em parceria com a Editora Empíreo e o Grupo de Escritores do Pará (PAGÉS) vão promover mais uma edição da premiação que descobre novos autores na região. Além do prêmio, a Flipa deste ano também irá reeditar diversas obras relevantes e indisponíveis nas livrarias por estarem esgotadas.

Este é o terceiro ano da premiação, que é concedida a um escritor paraense (ou que exerça a atividade no Pará) que nunca tenha tido seus trabalhos editados e publicados em qualquer mídia. O gênero Romance foi escolhido como a categoria do prêmio deste ano.

O vencedor do Prêmio Fox-Empíreo de Literatura terá a obra lançada durante a Flipa 2017, na segunda quinzena de outubro deste ano. Os interessados devem enviar suas obras no período de 21 de janeiro a 6 de março. Para se inscrever e saber mais informações, os candidatos devem acessar o edital e ficha de inscrição disponível no link: http://bit.ly/2jxkhio