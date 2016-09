em são paulo Evento espera receber mais de 300 mil pessoas até a segunda-feira, 5

Há um ano, ele estava no evento de gala do futebol, a Bola de Ouro da FIFA, na Suíça, onde recebeu o prêmio Puskàs de gol mais bonito do ano. Wendell Lira superou Messi e companhia, mas resolveu abandonar o futebol para se tornar youtuber e gamer: grava vídeos enquanto joga videogames — e ganha (muito) dinheiro com isso. O ex-jogador é apenas um dos aficionados por jogos que estiveram ontem no primeiro dia da Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina. O evento espera receber mais de 300 mil pessoas até segunda-feira.