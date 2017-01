Sesma pesquisa se o vetor da dengue continua em queda

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, iniciou, ontem, o primeiro Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) de 2017. Preconizada pelo Ministério da Saúde, a pesquisa é realizada bimestralmente e considerada um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da dengue, zika e chinkungya, o que possibilita aos técnicos de saúde anteciparem as ações de prevenção. Todos os bairros e distritos de Belém participam do levantamento, feito em quarteirões escolhidos por sorteio. “O resultado (da pesquisa) é usado como parâmetro para traçar as ações de controle do vetor (Aedes)”, explica David Rosário, coordenador da Divisão de Controle de Endemias da Sesma.

