No Hangar? Público prestigia o primeiro dia do evento promovido por O LIBERAL

Por: Da Redação

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

A interatividade e a sofisticação predominaram no primeiro dia do Casando 2016, uma promoção de O LIBERAL. A quarta edição do evento foi aberta ontem, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Noivos e o público em geral conferiram o que há de mais moderno em produtos e serviços para casamentos, dispondo de 63 estandes com informações precisas para quem vai se casar em breve. A programação contou com um bate-papo sobre o tema “Pense como convidado”, o lançamento da revista “Casando 2016” e uma performance de coreografias para noivos e convidados da festa de casamento organizada por Ana Unger Criações Artísticas.

A revista “Casando 2016”, editada pela jornalista Lorena Filgueiras e um lançamento da Miriti Gráfica e Editora, valoriza os detalhes dos preparativos das noivas e noivos para o grande dia, por meio de fotos e páginas em formato maior que as edições anteriores da publicação. A capa traz a noiva Mariana Sidrim e a revista, com 98 páginas, agradou o público do evento.