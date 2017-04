VERGONHA: Município é o pior em saneamento entre as 100 maiores cidades do Brasil

Por: Da Redação

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Segundo município mais populoso do Pará, Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, acumula problemas que afetam diariamente a vida de seus mais de 500 mil moradores. A precariedade está no saneamento básico e também nas áreas de saúde e educação. Segundo o Instituto Trata Brasil - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público formada por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país -, Ananindeua, que completou 74 anos de fundação em janeiro deste ano, tem o pior saneamento entre as 100 maiores cidades do Brasil: apenas 28% dos seus habitantes têm água encanada em casa e 2,9% contam com coleta de esgoto domiciliar.