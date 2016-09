Artista plástico começa hoje sua homenagem à padroeira

Em 02 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

"A Caminho da Fé” é o nome da exposição itinerante promovida pelo artista plástico Lassance Maya para homenagear a padroeira dos paraenses. Durante pouco mais de um mês, ele levará as peças em acrílico, aço e granito para vários pontos da cidade. As obras retratam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e elementos gráficos que remetem ao Círio de Nazaré, como a berlinda e a fachada da Basílica de Nazaré. A abertura será realizada hoje, às 19h30, com uma missa no condomínio Rio Figueira.

Aos 83 anos, Lassance contabiliza 76 exposições coletivas e salões participados, além de 33 mostras individuais no Pará, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

